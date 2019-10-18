美國在台協會主席莫健拜會國民黨總統參選人韓國瑜，文化大學新聞系主任胡幼偉說，透露兩大訊息，一是美方情報評估韓的確有可能是下任總統；其次則是莫健提「高雄經驗」，顯示美方對韓在高雄的施政給予正面評價。

胡幼偉說，莫健在拜會蔡英文後，專程來高雄拜訪韓國瑜，表示在老美的情報評估中，韓確有可能是中華民國下任總統。這方面，老美的評估向來很準確，這顯示，老美並不認為蔡一定能連任成功。老美這樣做，可以說很不給蔡面子。也可以說對韓的競選，有一定程度的幫助。

另外，胡幼偉也認為，莫健在開場致詞時講了「高雄經驗」這個詞。這表示，美方對韓在高雄的施政給予正面評價。韓競辦在未來三個月內，應該多強調，韓的競選總統，就是要將高雄經驗推廣到全台灣。「高雄經驗」這四字，也等於幫韓的所謂「落跑」問題解了套。這是老美精心設計後，送給老韓的一份政治禮物。蔡陣營如果看得懂，就知道，老美已經做好「棄蔡保韓」的心理準備了！不要說老美很現實；如果老韓不得人心，老美又怎會為他搭橋鋪路呢？

(中時 )