國民黨立委許毓仁今天關切副總統陳建仁13日獲教宗方濟各接見，但至今卻沒有對外公布照片，且教宗將於11月訪問亞洲，令人擔憂教廷是否成為下一個與台斷交國家。外交部長吳釗燮表示，副總統與教廷展現非常好的關係，目前接到資訊是教宗不會去中國。

蔡政府上任至今，已痛失7個邦交國，外交部屢屢發出嚴厲聲明反制，被網路戲謔斷交聲明稿生產系，外交部長吳釗燮上午答覆藍委許毓仁質詢時表示，準備並不是反制措施，只要看到邦交國有任何徵候，盡能力保衛邦交關係，此外，也與世界上理念相近國家開發更好關係，過去與美、日、澳洲的關係大家都有目共睹。

許毓仁質疑，既然台美關係這麼好，據他了解，索羅門、吉里巴斯接連斷交，美國都有介入，為何最終台美關係都派不上用場，至今中國拓展經濟利益，但美國卻對他束手無策，讓台灣的邦交國成為俎上肉。

吳釗燮說，關於中國直接拿金錢放入私人口袋的情向，沒有理念相近國家會做這件事情；政府編列預算除用於邦交需求，最重要也要拓展國際關係，過去在NGO有大幅擴增能量。

接著，許毓仁詢問，副總統陳建仁13日獲教宗方濟各單獨接見，為何至今沒有對外公布照片，先前英國訪教廷都有公布照片，令外界擔憂教廷是否成為下一個與台斷交的國家，同時教宗即將於11月訪問日本、泰國，是否進一步與中國接觸？吳釗燮回答，目前接到的資訊是教宗不會去中國，同時強調陳建仁與教廷展現非常好的關係。

許毓仁指出，近期友邦聖文森將進行國內大選，若政黨輪替，恐從台灣投入中國懷抱。吳釗燮坦言有注意到相關狀況，也跟聖文森朝野各界做充分說明，對聖文森的支持也是不遺餘力，而聖文森的總理也跟我們之間保持聯繫。

(中時 )