卡關許久的土城司法園區都市計畫，自2007年規畫至今，歷經3任縣市長12年時間，主要計畫內容18日獲新北市都市計畫委員會審議通過，預計在年底將計畫陳報到內政部都市計畫委員會審議。

新北市城鄉局指出，全案從公開展覽到市都委會審議通過僅歷時10個月，期間歷經6次專案小組會議審查及5次機關協調會議。

城鄉發展局局長黃一平表示，在82.60公頃的擴大土城都市計畫裡，公共設施用地就佔了61.52公頃，其中台北看守所及台北女子看守所規劃16.58公頃、新北地方法院規劃6.63公頃、新北地方檢察署規劃3.65公頃，及預留15.89公頃的高速公路用地供未來國道3號北土城交流道設置使用。

黃一平說，今日市都委會通過後，預計在年底將計畫陳報到內政部都市計畫委員會進行審議，希望能用最快的速度完成本案的都市計畫程序，讓司法園區早日完成搬遷。

(中時 )