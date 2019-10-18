特地來到加拿大溫哥華舉辦的NBA熱身賽，目標當然是想依賴「可愛」里歐納德吸引加拿大球迷注意，沒想到里歐納德18日卻陷低潮，只能眼見快艇最後以87比102慘敗給獨行俠，今年熱身賽僅拿2勝3敗，但等新球季開打就不同了。

為了保存里歐納德戰力，快艇總教練瑞弗斯在今年季前熱身賽，只讓里歐納德打了2場，如今來到溫哥華，瑞弗斯當然會讓里歐納德先發當作宣傳，沒想到他打了22分鐘，投19中5，含三分球投8中2，只拿13分、3籃板及4抄截。

不僅里歐納德低迷，貝弗利、路威廉斯兩大後場主力也都輪休，快艇擺明只想趕緊結束熱身賽迎接新球季來臨，畢竟保羅喬治至少缺席前10場例行賽，最快要到11月中旬才能傷癒歸隊，等到那個時候，快艇才可拿出真正戰力爭冠。

跟快艇同拿熱身賽2勝3敗戰績的獨行俠，18日以歐洲雙星表現最佳，來自拉脫維亞的「波神」波爾金吉斯拿下18分、13籃板，斯洛維尼亞籍後衛東契奇也有15分、13助攻與3助攻，看來獨行俠在新球季戰績就要看這兩人表現了。

(中時電子報)