「2019台北國際藝術博覽會」在台北世貿一館今日登場，將展出至21日，共匯集全球141家的經典畫廊參展，是規模最大的一次。今年以「光之再現」為主題，其中受房地產及建築界關注的抽象大師謝義錩也獲邀參展。

2019 ART TAIPEI台北國際藝術博覽會，開拓多元風格的藝術饗宴，海納潮文化的時尚潮流，呈現百川匯集的景象。而多年前深耕房地產界，後成功轉型成為專職藝術創作家的謝義錩老師也受邀參與展出個展。

謝義錩的作品若山若水空間抽象，在美學基礎上，超越時空，提昇出精神的魅力，自由意識和思維讓觀畫者馳聘於天地人的美感中。每一張畫皆氣韻生動，表現出東方美感和一種大氣磅礡的抽象意境，此次展出的抽象油畫、新水墨皆創新經典作品值得鑑賞。

今年展區規畫為「畫廊集錦」、「MIT新人推薦特區」和「ASIA＋」，另外也特邀不同領域專家參與特展專區，如白鷺鷥文教基金會結合音樂、舞蹈、視覺與科技藝術呈現「印象台灣」展演計畫。

畫廊協會理事長鍾經新說，本次主題「光之再現」盼能讓藝術產業再現，建構台灣藝術生態圈永續發展。

(中時 )