劉姓、蔡姓、嚴姓男子涉嫌組成賣淫集團，仲介4位16歲少女從事性交易，以2000元到4000元不等的代價提供全套性交易服務，有2名少女想逃離還被要求繳還3000元的食宿費，12小時接15男客只拿到4000元，桃園地檢署依違反兒童及少年性剝削防制條例，將劉男等3人起訴。

31歲劉男、31歲蔡男和33歲嚴男，3月間以高薪、可快速賺錢，引誘年僅16歲的「小胖妹」、「寶兒」到他們位於龜山的租屋處同住，勸說2女從事性交易，由劉男、蔡男負責聯絡男客，再騎著機車將兩女分送到不同的汽車旅館，與男客進行全套性交易，寶兒4天拿到1萬元。

3人隔月又與台北市化名「佳臻」的應召機房集團合作，載著對方旗下2名少女到台北市萬華區的小套房從事性交易，4日下午3點到隔天凌晨3點，12小時接了15名客人，分別收到1萬7500元和4萬元，但2人只拿到7000元，不想再做後，又被要求繳回3000元的食、宿費用，才重回自由之身。

檢警統計，3人媒介4位少女從事性交易逾20次，蘆竹警分局7月間拘提劉男等人到案，劉和顏男坦承不諱，蔡男辯稱不知情，但3人的手機通訊紀錄記錄下犯行，事證明確，桃檢依違反兒童及少年性剝削防制條例，將劉男等3人提起公訴。

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