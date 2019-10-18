以鷹派形象聞名，外傳鼓吹美國總統川普發動對陸貿易戰的美白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）日前遭人踢爆，其諸多反中著作中，大量引用一名中國問題專家「朗．瓦拉（Ron Vara）」的看法，用來佐證自身觀點，但事實上這名所謂的中國研究專家根本不存在，原來是納瓦羅自己自創的虛構人物，但他辯稱朗．瓦拉就是一個筆名，只是為了增加娛樂價值。

據外電引述專門報導美國學術界的媒體《高等教育紀事報》（The Chronicle of Higher Education）日前報導，澳洲國立大學的日本史榮譽教授莫里斯-鈴木（Tessa Morris-Suzuki）表示，當她正在寫有關於反中言詞的研究文章時，開始搜尋納瓦羅的諸多著作，並從中發現至少有6本書大量引用中國研究專家「朗．瓦拉」的反中看法，例如「只有傻瓜才會吃中國菜」、「只有中國人能把皮沙發變成酸浴，把嬰兒床變成致命武器，把手機電池變成穿心炸彈」，令她注意到「朗．瓦拉」這個人

莫里斯-鈴木表示，當她進一步搜尋「朗．瓦拉」後，發現根本沒個人，「當初我認為他可能是商人或是其他什麼的，然而他根本不存在。我看越多次才發現事情不對勁─原來『朗．瓦拉』只是納瓦羅名字的重新組合」。

莫里斯-鈴木還說，在納瓦羅2001年的作品《如果巴西下雨，就買星巴克股票》一書中，「朗．瓦拉」這時卻變為曾在波灣戰爭中服役的上尉，也是哈佛大學經濟學博士生，後成為「獨一無二」的股票交易員，但她向哈佛大學求證後，校方表示，他們的校友記錄中根本就沒有這個名字。

對此，曾任加州大學爾灣分校商學院教授的納瓦羅向《高等教育紀事報》發表聲明表示，「朗．瓦拉」就是一個異想天開的筆名，純粹只是為了增進娛樂價值，並表示「過了這麼多年來終於有人發現到藏在內的笑點，真是令人耳目一新」。

不過莫里斯-鈴木對此不以為然，強調納瓦羅的著作很多都是暢銷書，他將身為名中國研究專家的名譽全放在這些書上，這些引述應該要為事實，而從引用一名虛構人物的言論實在是很奇怪。

(中時電子報)