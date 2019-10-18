美中貿易戰越演越烈，美國人也開始擔心進入經濟衰退，據調查竟然有17%美國人開始在家裡藏現金。

根據大都會人壽保險公司(MetLife)對18歲以上8000名美國成年人進行的一項新調查，基於對經濟衰退的擔憂，有17%美國人開始在家裡藏現金；21%受訪者表示，他們對用錢變得更保守。

個人理財專家艾琳‧洛瑞(Erin Lowry)表示，在家藏錢是你能做的最糟糕的事情之一，因為家裡藏的錢有可能被遺忘或摧毀。你的錢不投資，就無法賺取複利，另外通貨膨脹更會吞噬金錢價值。她表示「你需要控制的是你自己，你可能會犯的最大錯誤之一，就是恐慌和拋售你的投資，如果你退出投資市場，然後過了許久才再入市，則可能會錯過上升機會，長遠來看，這可能是一個代價高昂的錯誤。」因為大約40％的美國人表示，如果美國經歷經濟衰退，他們已經開始節省更多的錢來養活自己。

(中時電子報)