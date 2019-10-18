前總統李登輝去年底跌倒住院超過兩個月出院後，幾乎鮮少公開露面，李登輝基金會2019年募款餐會將於明日晚上將舉行，正逢選舉之際，李登輝是否出席備受關注；李登輝辦公室主任王燕軍今表示，李前總統會出席，但只做短暫停留。

李登輝去年底今年初住院期間，不少政壇大咖都前往探視，包括總統蔡英文、前行政院長賴清德等人，今年3月，賴清德宣布加入民進黨總統初選，第一件事就是拜會李登輝，李登輝辦公室會後發表李登輝親自署名的聲明指出，李非常感謝賴清德的關心與探視，做出參選決定，相信是賴經過審慎思考與智慧的抉擇，「民進黨內各項機制民主的程度讓人羨慕與欽佩。」

據了解，李登輝在民進黨總統初選這一役，並未特別支持蔡英文總統或賴清德，李認為，民進黨有自己一套初選機制，就透過初選決定。

這段期間，李登輝由於年事已高，幾乎沒有對時事發任何看法，也無公開露面，大多在家含飴弄孫，明年大選僅剩三個月，李登輝這次短暫露面，備受外界關注。

(中時 )