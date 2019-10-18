總統蔡英文18日南下高雄拜廟行程，總統府秘書長陳菊隨行。（袁庭堯攝）

蔡英文在鳳山「鳳邑雙慈殿」細數任內政績，獲得百餘名鄉親歡呼肯定。（袁庭堯攝）

總統蔡英文南下高雄拜廟行，18日上午前往鳳山「鳳邑雙慈殿」參拜，現場聚集百餘位支持者高喊「小英我愛妳」。蔡英文表示，高雄過去有陳菊打下基礎，自己執政三年多則是替台灣打下基礎，未來至少能帶給台灣十年的發展，她還對台下支持者喊話「再給我四年好不好」。

蔡英文致詞時，特地感謝隨行的總統府秘書長陳菊、過去在高雄市長任內的努力，強調中央要與高雄市需配合的建設、產業還很多，雖然民進黨現在無法在高雄市執政，但中央依然支持高雄的發展，希望大家再給她四年的時間。

蔡英文表示，如今總統府有秘書長陳菊，行政院有副院長陳其邁，立法院還有好幾位來自高雄的民進黨籍立法委員，特別是鳳山區立委許智傑在基層的耕耘，對高雄的建設發展有很大助益。

談及任內政績，蔡英文表示，今年台商回台投資總額已達6200億元，在地企業也要加碼投資台灣，上午前往日月光拜訪時，業者也強調、台灣是半導體產業最佳投資地。美國政府也喊話，希望前五百大的公司都能到台灣投資。台灣今年更取得「2019全球競爭力報告」第12名、亞洲四小龍上半年度第一名的佳績。此外，全球評等機構也評定台灣的經濟狀況為穩定，更是四大創新王國之一。

蔡英文還說，高雄是個適合發展新型、下一世代產業的好地方，將讓更多年輕人回流、創造更多的工作機會。

(中時 )