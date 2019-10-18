第2屆礦男煤女藝術展「管它的！就是愛玩」即日起在平溪區菁桐礦業生活館展出，將展至11月17日止。（社會局提供／葉書宏新北傳真）

第2屆礦男煤女藝術展「管它的！就是愛玩」即日起在平溪區菁桐礦業生活館展出，將展至11月17日止。（社會局提供／葉書宏新北傳真）

新北市平溪區早年以採掘煤礦聞名，是全國老化程度最高的地區之一，平均每四位就有一位是老人，留在山城老厝多是需長照資源照顧的高齡長者。新北市政府委託一粒麥子基金會所成立的平溪十分公共托老中心，繼去年「礦男煤女第1屆藝術展」之後，今年再度以「管它的！就是愛玩」為主題，舉辦第2屆礦男煤女藝術展。

這些阿公阿嬤級的「藝術家」，從過去手拿圓鍬鋤頭，改拿畫筆彩繪，記錄一幅幅生動的作品，充滿簡樸和生命力，歡迎社會各界前往菁桐礦業生活館參觀。

平溪十分公共托老中心主任劉靜芳表示，長者過去多以家庭生活為重心，很少重視自身的需要，在面對生理老化及長期獨自生活，常導致身心病痛，一粒麥子以托老所的概念投入社區長照服務，在課程上設計陪長者玩的元素，透過玩遊戲，就是最好的生活復健，不僅預防失能失智，長者也變得更有笑容。

中心為長者安排多項藝術創作課程，從去年以硬筆系列蠟筆、麥克筆、色鉛筆開始學習，今年改挑戰油畫、粉彩、粉蠟、紙黏土等軟質的媒材，並配合多元藝術創作如熱縮片、縫布、紙花藝、玻璃瓶裝飾等複合媒材，讓阿公阿嬤盡情發揮。

人稱「小美」阿嬤，趕上時髦，是少數會用手機視訊的長者，她在作畫過程中會和遠在外地的子孫視訊分享，「阿嬤，你足鰲耶，竟然會繪風景哦！」每當孫女誇她，小美阿嬤就更認真創作，她的作品「山城風光」也在藝術展中。

第2屆礦男煤女藝術展「管它的！就是愛玩」即日起在平溪區菁桐礦業生活館展出，將展至11月17日止，歡迎大家到山城一日遊時，不妨也來看看阿公阿嬤們找回年輕愛玩的心，欣賞一下最素人的藝術家作品。

(中時 )