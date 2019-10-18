蕭煌奇、黃路梓茵（Lulu）18日出席華視全新台語歌唱節目《上奅台灣歌》開錄記者會，兩人17日已開錄默契良好，蕭煌奇曝Lulu音樂魂上身停不了，狂唱2、30首歌，唱到連導播都阻止，「來賓唱歌，她就在後面當合音。」兩人還合作台語歌，未來可能收錄到Lulu的下一張專輯。

提到台語流利程度，Lulu驕傲表示：「你們可不要看不起人，我以前可是在AM電台上過班，老師也有聽過，那是賣藥的電台，我在那裡上過班，需要使用全台語。」她現場秀了一段報時，相當道地。蕭煌奇坦言要跟她合作主持之前非常緊張，畢竟對方主持經驗豐富，又搭配過許多大咖主持人，但這兩天錄下來，他發現Lulu有兩面截然不同的面貌，「她主持很靈活又活潑，反應非常快，但是放下主持人身分時，她講一些正經事情，也有另外一面，也能非常感性。」

蕭煌奇（左）曝Lulu嗨唱停不下來。（粘耿豪攝）

Lulu則回應：「我們一人出一半力，因為節目最後有個橋段是分享故事，老師擁有豐富閱歷，所以可以做很好的引導，逐漸把來賓的感情描繪出來。」至於外界最好奇與師父黃子佼的台北跨年主持，她笑稱，「跨年還沒進入詳細階段，之後會有記者會，我們會從服裝上來思考，今年主題蠻特別的，我都把工作當在玩，晚會就是一個派對的感覺，台北又是第二個家。」雖然她受訪過程一直滿臉笑容，但她坦言深受拇指外翻之苦，加上為了工作需要，又不能不穿高跟鞋，「乾脆盡量使用它，然後一次開刀解決。」

(中時 )