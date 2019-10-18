民進黨則將徵召媒體人張銘祐，形成老將新秀對決。（葉書宏攝）

新北市立委第11選區包含新店、深坑、石碇、烏來及坪林區，國民黨6連霸立委羅明才將尋求連任，民進黨則將徵召媒體人張銘祐，形成老將新秀對決，由於張銘祐是政論節目常客，擁有高知名度，仍否撼動選情仍待觀察。

第11選區選舉人數約28萬人，傳統選民結構以軍公教、眷村為主，曾被視為藍營票倉，但隨著都市發展，越來越多新人口移入，藍綠支持的比率逐漸拉近。

從2016年立委選舉得票率觀察，藍營羅明才拿下9萬3962票，得票率51％，綠營陳永福拿下6萬7777票，得票率36.79％，另外，還有綠黨社會民主黨聯盟曾柏瑜拿下2萬2487票，得票率12.21％。

羅明才的父親為前立委羅福助，羅明才23歲時即擔任國大代表，連任6屆立委，深耕地方，基層實力雄厚，對於新秀挑戰，羅明才日前找來前新北市長朱立倫輔選，模仿藝人金城武廣告，拍攝一系列坪林茶園宣傳照，成功在網路中掀起話題。

民進黨視第11選區為艱困選區，徵召張銘祐出征，張曾任議員、立委助理，更擔任過民視文教基金會執行長，是政論節目常客，知名度不低，民進黨主席卓榮泰日前替張輔選，市議員陳永福、前市議員廖筱清等紛紛出席，營造出「大團結」氛圍。

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(中時 )