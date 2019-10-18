竹南鎮公所推動好書交換活動，從18日起連續2天在李科永紀念圖書館進行贈書。〔竹南鎮公所提供／謝明俊苗栗傳真〕

竹南鎮公所為了鼓勵民眾多閱讀，推動「好書交換」活動後，蒐集許多圖書期刊，經過整理，18日在李科永紀念圖書館舉行贈書活動，活動首日有不少民眾聞訊前來索取，竹南鎮公所希望愛書民眾踴躍前來索書，活動將進行至19日為止。

竹南鎮公所表示，這次整理出的書籍大約分類為三大類，計有一般書籍、兒童書籍及雜誌類等，合計約有7千冊書籍可讓有興趣的學校、社區發展協會、里辦公處、公益性團體及民眾免費索取。

竹南鎮公所是從今年9月1日至10月6日止，舉辦『好書交換』活動，接受民眾將想參加交換的圖書送至收書地點─李科永紀念圖書館及、竹南鎮立美術館2處，由鎮立圖書館及竹軒讀書會依「好書交換計點標準」核計後，發給「好書交換計點卡」，民眾可將已閱讀過的好書與大家分享，藉由好書交流，分享閱讀資源。

為了傳遞書香與圖書資源再利用，並提倡民眾珍惜資源與獎勵閱讀風氣，竹南鎮立圖書館暨李科永紀念圖書館，將汰舊書籍、過期期刋、雜誌整理彙整後，舉辦贈書活動，贈送給所有喜愛讀書的有緣人。

贈書活動從18日起連續舉行2天，在李科永紀念圖書館舉辦，希望愛書者踴躍前往索取自己想要閱讀的好書。

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