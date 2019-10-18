秋冬天氣轉涼，甜點口味也變得濃郁！台灣爆米花品牌「Magi Planet星球工坊」再創新，宣布推出全新「微醺可可爆米花」，以白蘭地融合56度陳年金門高粱酒，再搭配法芙娜可可粉，碰撞出一款濃郁香醇、富含成熟大人味的爆米花，即日起在全台Magi Planet星球工坊門市、官方網站同步開賣！

星球工坊指出，該款大人限定口味「微醺可可爆米花」，是選用白蘭地融合5年純釀的56度陳年金門高粱酒，混合手工熬煮焦糖，最後灑上有可可界愛馬仕之稱的「法芙娜可可粉」，增添酒香和可可整體的風味，讓兩款白酒達到完美平衡，入口瞬間便能感受順口的白蘭地與高粱香氣，尾韻最後交疊可可與焦糖甜香，口中餘韻香醇。

星球工坊表示，為歡慶新品上市，即日起至10月31日止，凡於Magi Planet星球工坊官方網站消費，結帳輸入「magiplanet」即可享有全館不限金額9折優惠；10月15日至10月31日全台Magi Planet星球工坊門市推出滿額贈，凡消費滿500元（需含新品微醺可可爆米花），就加碼贈送隨手包40g乙包。

警語：喝酒不開車、開車不喝酒！

(工商 )