美國蘋果公司執行長庫克訪問北京，商談擴大投資一事今天曝光。蘋果先前將香港抗爭地圖App下架，港版iPhone更隱藏中華民國國旗表情符號，引發批評，庫克此行更加受到關注。

中國國家市場監督管理總局官方網站上午公布，局長肖亞慶17日會見庫克（Tim Cook）等人，「雙方就擴大在華投資與業務發展、消費者權益保護、履行企業社會責任等廣泛議題進行了深入交流」。

官網還公告，肖亞慶昨天也會見了美中貿易全國委員會（USCBC）董事會代表團，並與代表團團長葛林柏格（Evan Greenberg）討論「中美經貿關係發展中有關完善市場環境、中國市場監管改革、社會信用體系建設、維護消費者權益」等議題。

美國蘋果公司（Apple）近期因多次屈服於北京立場，備受爭議。

蘋果公司10月初左右曾一度在應用商店重新上架能即時顯示香港警察所在區域的「全港抗爭即時地圖」應用程式（App），卻遭中共官媒砲轟，隨後再度下架。

庫克曾在致員工的電子郵件中捍衛這項決定，並強調這款App是因遭違法惡意利用而被下架。

此外，數位媒體「石英」（Quartz）大篇幅報導香港「反送中」示威後，蘋果的中國版應用程式商店也下架了Quartz；香港版iPhone鍵盤10月起也隱藏中華民國國國旗表情符號。

華爾街日報16日曾刊登評論文章，批評蘋果屈服於中國專橫要求，並說美國應與中國磋商言論自由而非購買大豆。

蘋果方面則稱，接受專橫的要求是在中國營運的代價，且美國大公司的存在讓中國民眾生活更好了。另外，相較於當地的企業，蘋果與同業可促進資訊更自由流動，當然還有更好的隱私保護，在隱私保護方面不會妥協。

(中央社)