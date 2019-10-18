日本政府今天決定，配合日皇德仁22日舉行「即位禮正殿之儀」實施恩赦，對象排除重大犯罪者，以給予「復權」等約55萬人，這是日本時隔26年再度恩赦，也是進入令和年代第一次。

● 什麼是恩赦？

日本放送協會（NHK）報導，所謂恩赦指的是不經由審判程序而讓有罪判決失效，或是回復過去暫時喪失的資格，例如醫師、護士等國家資格及公民權。

法務省表示，恩赦的意義在於鼓勵曾受有罪判決之人改過向善，以收減少再犯之效，對維持一個沒有犯罪的安全社會來說，能發揮重要功能。

日本的恩赦法源是基於憲法第7條及第73條，經由內閣決定及天皇承認，在1947年施行的恩赦法中明定「政令恩赦」與「個別恩赦」兩大類。

● 恩赦分為政令與個別

「政令恩赦」是透過政府命令明定罰刑種類與實施基準日等，對符合條件的人實施，主要分為3種：

一、大赦：對有罪之人不起訴或不判決有罪，或是有罪判決失其效力。

二、減刑：對有罪之人讓觸犯刑罰種類變輕，或是刑期變短。

三、復權：免除原本因有罪判決而造成自身的資格限制。

「個別恩赦」是由法務省設置的「中央更生保護審查會」，審查有罪判決確定的特定人士是否能獲得恩赦，主要分為4種：

一、特赦：讓有罪判決失其效力。

二、減刑：對有罪之人讓觸犯刑罰種類變輕，或是刑期變短。

三、免除刑之執行：不須受到刑罰。

四、復權：免除原本因有罪判決而造成自身的資格限制。

如果就實施時期來分，個別恩赦又可另外分為平時持續實施的「平常恩赦」，及由內閣明定一定標準並限制在一定期間內實施的「特別標準恩赦」。

日本政府每年會實施約30人左右的「平常恩赦」，去年給予3人免除刑之執行及16人復權，合計19人。

● 令和首度恩赦對象

日本政府內閣會議今天決定配合德仁「即位禮正殿之儀」，於22日實施恩赦，這是繼1993年以來再度實施，也是進入令和年代的第一次。

不過，日本政府表示，考量到國民情感，特別是犯罪被害人及其遺屬心情等，這次將重大犯罪者排除在恩赦範圍外。因此，這次實施對象限定在相對刑事責任較輕微，並在一定期間內未再受到處罰者，盼有助這些人重返社會。

具體而言，這次恩赦主要限定在復權，也就是恢復這些人因過去有罪判決喪失的資格。過去因有罪判決受到罰金刑的人，符合從繳納罰金至今已經過3年且未再犯者，大約有55萬人。

法務省表示，復權對象除了約8成是受到超速或酒駕等交通事件罰金刑，也包含違反公職人員選舉法。

至於「特別標準恩赦」部分，針對長期生病停止執行其刑，且未來在執行其刑仍有困難者，將免除刑之執行；而受到罰金刑後造成求職或養育子女顯生困難者，給予「復權」，總人數約在千人上下。

● 不實施大赦及減刑

這次恩赦不實施「大赦」及「減刑」，僅限定在讓過去喪失資格的人，可以重新取得資格並恢復公民權。

而且在實施復權對象上僅限繳納罰金逾3年者，相較平成年代實施的恩赦，在對象上更加限定。

另外，在上皇明仁1990年即位之禮時實施的「政令恩赦」復權對象，包括在同年參與眾議員選舉而違反公職人員選舉法，遭受罰金刑的約4300人，因此遭批評是「政治恩赦」；後來在1993年的恩赦時就未實施「政令恩赦」。

曾因違反公職人員選舉法遭罰金刑褫奪公權的人，雖然是這次的「政令恩赦」對象，但不包含最近的眾議院大選、參議院大選及統一地方選舉，所以復權者約430人。

● 日本恩赦的起源及近況

法務省表示，日本大約在距今1300年前的奈良時代，就已有恩赦制度，之後經常在碰到日皇即位、年號變更、皇室及幕府的喜慶與喪事等實施。

二次大戰結束後，日本政府基於憲法至今共實施10次的「政令恩赦」與「特別標準恩赦」，這次將是第11次。

而平成年代30年間，日本政府共實施過3次恩赦。

平成元年的1989年2月昭和天皇「大喪之禮」時，「政令恩赦」部分約大赦2萬8600人、復權1014萬人；「特別標準恩赦」部分特赦566人、減刑142人、免除刑之執行56人及復權25人。

平成2年的1990年11月明仁舉行「即位之禮」時，「政令恩赦」部分實施復權約250萬人；「特別標準恩赦」部分特赦267人、減刑77人、免除刑之執行10人及復權44人。

日本政府最近一次實施恩赦，是日皇德仁與皇后雅子在平成5年的1993年6月結婚時，當時未實施「政令恩赦」，而在「特別標準恩赦」部分特赦90人、減刑246人、免除刑之執行10人及復權931人。

(中央社)