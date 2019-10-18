國民黨立委童惠珍今天質詢時表示，蔡政府上任至今，接連丟失7個邦交國，反觀歷任總統李登輝、陳水扁、馬英九都沒有發生恐怖式斷交，對此，行政院長蘇貞昌回擊，中國早在李登輝時期前就打壓台灣，在國民黨執政一年就曾斷交16個邦交國，強調無論誰執政，中國從未放棄壓縮台灣國際空間。

立法院會上午輪到外交組質詢，國民黨立委童惠珍質詢時關切邦交與台斷交危機，外交部有無新的作為。行政院長蘇貞昌簡潔利略地說，面對中國無理打壓，就是莊敬自強，處變不驚，「這也是國民黨執政時講的原則」。

在童惠珍追問下，蘇貞昌又說，要讓中國看到他們在外交用盡手段打壓台灣，台灣人民更是堅強團結，唯有自立自強，在國際上多交朋友才有一席之地。

童惠珍質問，歷屆總統李登輝、陳水扁、馬英九，都曾遭受中共打壓，但卻沒有出現恐怖式斷交，蔡政府態度親美，但美國在乎的是戰略地位，關鍵時刻將成為中美之戰的犧牲者。

蘇貞昌反虧童惠珍年紀輕，他說，中國早在李登輝之前就開始打壓台灣，在國民黨執政一年斷交16個邦交國，無論誰執政，中國從不放棄要壓縮台灣的國際空間，因此應不分你我、藍綠，團結一致對付中國無理打壓。

蘇貞昌澄清，不是單靠美國，集結世界上價值觀與我相同，利害相同的國家一起團結努力，每個國家都為自己打算，但世界上唯一一個不放棄武力對台、宣稱台灣是他的，只有中國。

童惠珍詢問，政府是否不管花多少錢、力氣，都要維持邦交關係。蘇揆說，不是不管要花多少錢，而是要量力而為，參照世界各國國際參與上，對於國際支付金額占GDP比例，遠大於台灣，台灣還算少，不贊同凱子或金錢外交。

(中時 )