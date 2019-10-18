載熙國小因學校圍牆退縮，原本在校園內的百年榕樹也變成校園圍牆外可與社區分享、讓大夥乘涼的公共老樹。（陳育賢攝）

新竹市載熙國小周邊數10年來並無人行道，每天超過700位載熙孩子上下學都要與車爭道、險象環生，市府特別打造全新311公尺長安全通學步道，學校也退縮圍牆，不只校門口變成小廣場、原本校園內的百歲榕樹也因為圍牆退縮，成為圍牆外社區長輩乘涼的好所在。

市長林智堅指出，市府為考量學童上下學的安全，近年總共投入1.5億為全市14校整建通學步道，另也投入3.76億推動「步行城市」，未來將讓市民感受到在新竹市散步，是1件幸福、安全且快樂的事。

教育處表示，此次載熙國小通學步道共投入684萬經費，拆除圍牆改用美觀與實用兼具的穿透式圍籬，並打造視覺通透、寬2至4公尺長達311公尺的步道，讓學校與社區距離更貼近。

而載熙國小未興建通學步道前，正門口的武陵西3路圍牆緊鄰巷道，不僅沒有學生行走的人行步道，上下課時間家長接送車輛並排，人車動線未分離，人車相互爭道，險象環生，此外，因為校園圍牆高聳，充滿壓迫感，讓校園與社區產生距離感。

通學步道完工後，除了校門口更寬闊、孩子上下學更安全，步道也串連鄰近武陵里集會所，長輩運動、到日托中心、上課更方便，是全民共享的通勤步道。

此外，因學校圍牆退縮，原本在校園內的百年榕樹也變成校園圍牆外可與社區分享、讓大夥乘涼的公共老樹，另，工程一併改善校門廣場景觀，移除舊有警衛室管理視線死角，並調整出入口動線，避免交通、停車及障礙物影響通學路徑。

(中時 )