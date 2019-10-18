台灣第一狗帶領民眾一起見證先民生活。（南藝大提供／劉秀芬台南傳真）

台灣史前文化博物館南科考古館19日開幕，國立台南藝術大學團隊運用虛擬實境（VR）及擴增實境（AR）技術，以距今4000至5000年的大坌坑文化時期為敘事背景，創作《台灣第一狗的回家之路VR》，也首度於考古館正式公開對民眾分享。

南藝大副校長黃翠梅表示，南關里遺址是在台南科學園區開發時出土，有許多重要考古發現，其中被學界暱稱為「台灣第一狗」小狗，是台灣大坌坑文化南關里遺址最重要的考古發現之一。

南藝大在文化部經費支持下，結合科技與藝術，執行VR／AR／MR導入博物館之創新應用，活化台灣史前文化博物館南科考古館館藏，前兩期成果匯集成《台灣第一狗的回家之路VR》，19日起在南科考古館展示。

民眾進入虛擬實境後，先是跟考古學者一起發掘到小狗遺骸以及陶罐、玉簇等文物，然後小狗起死回生，叼著陶罐、玉簇，跟著考古學者還有民眾，一起穿越時空去尋找小狗主人。

隨著VR之旅，民眾可看到台灣先民的漁獵生活和農耕文明，包括先民運用貝殼製造項鍊等飾品和貝刀之類的生活工具，以及陶罐等裝盛器物用以儲存大米、小米等農穫，都是文明發展的具體表徵。

黃翠梅表示，館藏活化計畫第一期甫完工，便拿到經濟部加工出口處所舉辦的VR Battle競賽首獎，目前該計畫已進行到第三期，預計2020年3月完成，希望此計畫能繼續擴充，建構更完整的台灣史前文化世界，讓當代民眾藉由先進科技所營造的沈浸式體驗，寓教於樂，更加了解台灣自身的歷史軌跡與面貌。

(中時 )