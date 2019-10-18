黃珊珊赴立院拜會立委 討論印花稅 13:482019/10/18 中時 季節 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 何志偉(記者季節攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 甫上任的親民黨籍台北市副市長黃珊珊今日前往立法院拜會各個台北市立委，民進黨籍立委何志偉指出，黃珊珊前往立院是來討論印花稅的問題。 黃珊珊與立委對話時均採閉門會議形式。會後何志偉指出，印花稅是從清朝時遺留至今的，如今中央想把不應該存在的印花稅廢除，但因為印花稅是地方稅，因此而在台北市議會與市府間對此也有很多相關討論，黃珊珊今天過來會逐一拜會台北市的立委們，討論未來稅收應該如何補足乃至於如何修法，並討論相對應的財政紀律。 投票》有關高鐵南延，你認同「盲腸線」或「盲腸縣」說法？ (中時 ) #印花稅 #立委 #黃珊珊 #台北市 也許您會感興趣 推薦閱讀 中市議員爭取停車格 要求應參考台北市方式 12:292019/10/14 生活 汐止民生線卡關台北市 藍綠議員齊撻伐 17:062019/10/14 生活 《翻爆晚間精選》汐民線卡關台北市 藍綠議員撻伐 17:472019/10/14 政治 台北市辦公空置率 信義全球：Q4將低於3％ 04:102019/10/15 產業．科技 是明燈？ 王世堅：珊珊不入地獄 誰入地獄 14:142019/10/15 政治 林國成退黨 親民黨台北市議會一個不剩 14:552019/10/16 政治 民進黨內亂 蘇嘉全一場午宴卡不分區立委提名 19:232019/10/16 政治 北市房價貴炸！他列七關鍵看衰 15:222019/10/17 日常 蘇揆：印花稅涉個人消費重覆課稅 必須廢除 15:452019/10/17 財經 蘇揆：印花稅須廢 不會讓地方吃虧 04:102019/10/18 金融．稅務 政治熱門新聞 韓國瑜南方起義 旺中最新民調出爐 - 政治 看韓國瑜做這事 港媒驚訝：韓流必再起！ - 政治 看到最新民調韓蔡差距 網民驚：蔡英文告急了 - 政治 為了這個人 韓國瑜環島暫停銷假回高雄 - 政治 韓支持度大贏蔡兩倍 網讚真民調！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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