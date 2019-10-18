甫上任的親民黨籍台北市副市長黃珊珊今日前往立法院拜會各個台北市立委，民進黨籍立委何志偉指出，黃珊珊前往立院是來討論印花稅的問題。

黃珊珊與立委對話時均採閉門會議形式。會後何志偉指出，印花稅是從清朝時遺留至今的，如今中央想把不應該存在的印花稅廢除，但因為印花稅是地方稅，因此而在台北市議會與市府間對此也有很多相關討論，黃珊珊今天過來會逐一拜會台北市的立委們，討論未來稅收應該如何補足乃至於如何修法，並討論相對應的財政紀律。

(中時 )