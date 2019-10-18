不只救人也助人！消防弟兄挽袖捐熱血 14:012019/10/18 中時 葉書宏 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新北市消防局第七救災救護大隊員山分隊隊員與義消，今（18日）參加家美工業園區與中和警分局協辦的捐血活動，響應「捐血救人」。（第七大隊提供／葉書宏新北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新北市消防局第七救災救護大隊員山分隊隊員與義消，今（18日）參加家美工業園區與中和警分局協辦的捐血活動，響應「捐血救人」。（第七大隊提供／葉書宏新北傳真） 新北市消防局第七救災救護大隊員山分隊隊員與義消，今（18日）參加家美工業園區與中和警分局協辦的捐血活動，響應「捐血救人」。（第七大隊提供／葉書宏新北傳真） 新北市消防局第七救災救護大隊員山分隊隊員與義消，今（18日）參加家美工業園區與中和警分局協辦的捐血活動，響應「捐血救人」。（第七大隊提供／葉書宏新北傳真） 新北市消防局第七救災救護大隊員山分隊隊員與義消，今（18日）參加家美工業園區與中和警分局協辦的捐血活動，響應「捐血救人」。（第七大隊提供／葉書宏新北傳真） 新北市消防局第七救災救護大隊員山分隊隊員與義消，今（18日）參加家美工業園區與中和警分局協辦的捐血活動，響應「捐血救人」。（第七大隊提供／葉書宏新北傳真） 新北市消防局第七救災救護大隊員山分隊隊員與義消，今（18日）參加家美工業園區與中和警分局協辦的捐血活動，響應「捐血救人」，不僅平時救人，更利用時間捐出熱血助人。 另於現場與警察聯合設攤宣導，教導民眾用火用電安全並發放住宅用火災警報器，裝設住宅用警報器可在火災發生初期，立即偵測到濃煙或高溫，會發出高分貝聲響提醒住戶及早應變處置並通報消防局，將有效減少人命傷亡及財產損失。 (中時 ) #捐血 #隊員 #住宅 #警報器 #火災 也許您會感興趣 推薦閱讀 台中火力發電廠南側火災 焦屍身分待確認 16:192019/10/14 社會 草屯通報捉蛇增加 消防員傳授防堵秘訣 18:012019/10/14 生活 泰住宅區驚見逾4公尺眼鏡王蛇 重達15公斤 18:262019/10/15 國際 林鄭拚消民怨 提高首購房貸 04:092019/10/17 焦點新聞 6大案改寫天際線 東區將風華再起 04:092019/10/17 產業．科技 林鄭施政報告 放寬房貸消民怨 04:102019/10/17 兩岸要聞 環保嘉年華新北表揚績優清潔員 04:102019/10/17 地方新聞 配合全球 政院核定明年人口及住宅普查 14:342019/10/17 政治 營建署：20萬戶社會住宅目標未變 16:502019/10/17 政治 裕隆城住宅區喊停 商場拚2024年第一季開幕 04:092019/10/18 財經要聞 社會熱門新聞 水電工修上床！大字型躺短裙妹旁：來一次 衝刺不成慘了 - 社會 稻田裡發現巨大「稀有魚種」 網見照驚喊：快逃！ - 社會 指馬英九有10億金庫 周玉蔻須登報道歉定讞 - 社會 床戰突見女友「私處刺青」 真相竟曾萬人騎 - 社會 黑白爆料官司連輸 周玉蔻今年賠慘了 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。