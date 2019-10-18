新北市消防局第七救災救護大隊員山分隊隊員與義消，今（18日）參加家美工業園區與中和警分局協辦的捐血活動，響應「捐血救人」。（第七大隊提供／葉書宏新北傳真）

新北市消防局第七救災救護大隊員山分隊隊員與義消，今（18日）參加家美工業園區與中和警分局協辦的捐血活動，響應「捐血救人」。（第七大隊提供／葉書宏新北傳真）

新北市消防局第七救災救護大隊員山分隊隊員與義消，今（18日）參加家美工業園區與中和警分局協辦的捐血活動，響應「捐血救人」。（第七大隊提供／葉書宏新北傳真）

新北市消防局第七救災救護大隊員山分隊隊員與義消，今（18日）參加家美工業園區與中和警分局協辦的捐血活動，響應「捐血救人」。（第七大隊提供／葉書宏新北傳真）

新北市消防局第七救災救護大隊員山分隊隊員與義消，今（18日）參加家美工業園區與中和警分局協辦的捐血活動，響應「捐血救人」。（第七大隊提供／葉書宏新北傳真）

新北市消防局第七救災救護大隊員山分隊隊員與義消，今（18日）參加家美工業園區與中和警分局協辦的捐血活動，響應「捐血救人」，不僅平時救人，更利用時間捐出熱血助人。

另於現場與警察聯合設攤宣導，教導民眾用火用電安全並發放住宅用火災警報器，裝設住宅用警報器可在火災發生初期，立即偵測到濃煙或高溫，會發出高分貝聲響提醒住戶及早應變處置並通報消防局，將有效減少人命傷亡及財產損失。

(中時 )