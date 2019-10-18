國民黨總統參選人韓國瑜提出，當選後廢一例一休，行政院長蘇貞昌認為，一例一休是希望要好好照顧勞工，過去國民黨是要「兩例」的，這個法在實行的時候，確實也碰到社會已經不是三百六十行，是三萬六千行都不只，不可能用一個法規範全天下。

蘇貞昌指出，他就任以來，都已經有一步一步的在為各種做法上窒礙難行之處，要大大的來解套，這些都是從寶貴的經驗中，看到蔡總統一方面照顧勞工，一方面也要注意到資方，總之要創造共贏，在整個執行中，越來越往好的方向走，而不是像韓國瑜不負責任的喊廢除，但他是什麼案，他都沒有講出具體方案，就只有一種，就是什麼都反對，這種為反對而反對的總統候選人，實在是也真的。

韓國瑜也批評中央，執政不好應該一頭撞死。蘇貞昌先是長嘆一聲，他指出，國民黨提名這樣的總統候選人，行徑、用語跟提政策都到這種程度，真的是過去沒看過的，怪不得國民黨內部都對他有很大的聲音，怪不得有人要因此退黨，要另成立軍團。怎麼一個國民黨提名總統候選人的用詞、講話到這種程度。

至於韓國瑜批評高鐵南延是盲腸線，蘇貞昌反批，當初高鐵規劃的好好的，要進入高雄市火車站，又要延到屏東火車站然後到潮州，這個案子就是因為政黨輪替，國民黨的交通部長毛治國、葉匡時把它歸零的，所以今天已經沒有進入高雄火車站的空間了，而現在好不容易，經過專業評估延到屏東六塊厝，將來就可以再有延到潮州的機會。

蘇貞昌批評，韓國瑜又信口開河說，如果當選又要歸零，甚至把屏東人講成盲腸線，真是讓90萬縣民情何以堪，尤其是韓國瑜講這話，他旁邊就站著國民黨屏東縣黨部主委跟國民黨提名的2位立委法委員候選人，請屏東人睜大眼睛看看，國民黨與國民黨的候選人，竟然容忍韓國瑜把屏東講成盲腸線。

蘇貞昌指出，9月10日在屏東高鐵南延的會議上，韓國瑜派他的秘書長到場，就4條路線表示完全開放的態度、都支持，現在選4條中的左營線，韓國瑜竟然不認帳又開始亂講，這前言不對後語，這個不負責任的市長，現在又是個不負責任的總統候選人，又是一個沒有遠見，沒有看到提升軌道運輸規劃的用心及專業判斷，只是信口開河、只是亂講一通，實在是不知如何評論他。

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