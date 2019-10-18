大埤鄉的稻作面積排名全台第一，也是酸菜的故鄉，大埤鄉農會26日將舉行100周年慶祝活動，同時也舉辦酸菜文化節，當天有酸菜搓搓樂活動，民眾可報名參加。（周麗蘭攝）

大埤鄉的稻作面積排名全台第一，也是酸菜的故鄉，大埤鄉農會26日將舉行100周年慶祝活動，同時也舉辦酸菜文化節，18日舉行預告記者會，縣長張麗善（中）到場支持。（周麗蘭攝）

大埤鄉酸菜市占率8成。（周麗蘭攝）

大埤酸菜做成的刈包。（周麗蘭攝）

大埤酸菜做成的酸菜鴨。（周麗蘭攝）

大埤鄉農會成立滿100年了！大埤是雲林縣稻作面積最廣的鄉鎮，農會雖有碾米廠，始終沒有自有品牌，今年成立自動化精米中心行銷自有品牌「寺上好米」，搶攻白米市場，也踏出百年農會的第一步。

大埤鄉的稻草編織藝術頗有名，稻草的源頭是稻作，大埤鄉一期、二期稻子面積總計5000公頃，二期稻作廣達3500公頃，是雲林縣最大、也是全國排名第一的稻作鄉鎮。

雲林縣好米夙負盛名，西螺鎮、莿桐鄉、斗南鎮、斗六市、二崙鄉農會進軍白米市場多年，滿百歲的大埤鄉農會本月正要跨出第一步，總幹事吳錦凉表示，打通路不嫌晚，兄弟登山各自努力。

大埤鄉農會以往僅幫農民烘穀及稻米品牌代工，今年獲補助3000萬元在吉田村浮潭部落設置精米設備，成立「寺上好米」品牌白米，本月剛上市。

吳錦凉說，「寺上好米」品牌是他想到的，浮潭穀物乾燥中心旁有一將爺廟，「寺上」諧音「世上」很好記，未來將花3年時間適水溫，挑選最適合的稻米品種作為強打商品。

對白米市場激烈競爭，吳錦凉認為只要有雄心就能找到通路，大埤鄉農會的白米訴求適地、適作、適量為生產理念。

埤鄉酸菜市占率八成，有「酸菜故鄉」美名，大埤鄉農會26日將舉行100周年慶祝活動，同時也舉辦酸菜文化節，當天將舉辦酸菜搓搓樂，採預約報名，可洽05-5916512大埤鄉公所農業課。

(中時 )