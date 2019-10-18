只是下河捕魚，怎麼一起身竟成三腳獸？國外一名男子與朋友到河邊捕魚時，忽然感到一陣疼痛，起身後竟然發現一隻魚「含」住他的蛋蛋，緊緊不放。只見男子痛的直抽氣，手握著這隻「巨魚」扯了扯，最後把牠夾在腿間用刀子割開牠的嘴，才將自己的「蛋」救回來。

據《每日郵報》報導，該名不幸的男子名叫阿特密(Artemiy)，近日他與朋友一起到俄羅斯河邊捕魚，突然他感到下體不適，起身後竟發現一條與他小腿一樣長的尖齒魚正「吊」在他的腿間，阿特密的朋友們看到這一幕，不禁放聲大笑。

影片中能看見阿特密痛的直不起腰，他彎著腰試圖把這隻「含蛋魚」給弄開，卻發現這隻魚緊緊的咬著他的蛋蛋。最後，朋友遞給他一把刀，他只能用刀把魚的嘴割開。影片裡還能聽見朋友戲謔的提醒他，不要割到任何地方。並且問他「請問你的睪丸還活著嗎？」男子鬆了口氣，淡定的回答「她避開了」。

(中時電子報)