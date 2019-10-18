交通部觀光局為吸引國際航班到花東地區，今年9月26日調整獎助門檻，成功獲得外籍航空公司注意，在10月至11月間，開出19架次韓國直航花蓮班機，為花東地區觀光產業帶來新成長動能。

觀光局表示，修訂「推動花東永續旅遊境外包機來臺獎助要點」是基於長期關注花東觀光產業發展，檢討包機獎助要點申請機制，並同步以降低申請門檻和適度提高獎助金額達到吸引國際包機直航花東目標。重要修訂內容包含申請客座數門檻由每架次100人座降為50人座、提高每架次獎助金額協助補貼降落費及地勤費、延長獎助要點截止日至109年底。

觀光局指出，餘每架次客座數高於5成的入境包機旅客，超過5成部分，每位旅客可另增額補助新台幣600元的激勵獎助仍予保留。

觀光局說，花東地區受限地理位置，極易受鐵公路運輸能量影響，獎勵包機直航是各國鼓勵國際航公司開闢直航班機的慣行做法，在國家發展委員會支持下，2018年1月9日發布實施本包機獎助要點，並於今年9月26日修訂施行。

目前交通部已收到航空公司提出10月至11月韓國蔚山－花蓮1架次、仁川－花蓮15架次及釜山－花蓮3架次，總共19架次韓國直飛花東地區的申請案件。

(中時 )