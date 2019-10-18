蘿莉塔爆料綠茶偷吃跟別人上床。（圖／翻攝自我愛小明星大跟班 Youtube）

《小明星大跟班》昨(17日)播出主題為「隱形渣男現形記」，來賓巫苡萱先是爆料男友手機不離身，防她像防賊的行為，沒想到被綠茶反嗆：「會不會是對方不愛了，妳做了什麼事情讓他覺得膩了」，引來蘿莉塔反爆料綠茶之前自曝曾偷吃到別的女人床上行徑，讓綠茶當場臉色大變崩潰，直喊：「這不能播！這不能播！」

巫苡萱昨在節目上分享遇過渣男友，對方不願讓她看手機，行跡鬼祟，看了對話紀錄後才發現男方說謊，之後男方便把手機SIM卡拔起，怕被巫苡萱看到，綠茶聽到這一切後，突然開口說：「會不會他做這樣的事情是妳要檢討呢？可能他不愛妳了，妳做了什麼事情讓他覺得膩了或覺得不喜歡了，他才會喜歡別人啊！」引起現場女來賓群起圍攻綠茶這樣的想法就是「渣男」，藉口一堆。

蘿莉塔此時反爆料說：「我突然想到，前幾天剛好跟你（綠茶）聊天，綠茶說之前有跟女友管他很多、非常的煩，還一直懷疑他偷吃，我就問『所以你到底有沒有偷吃？』綠茶竟回說『有啦！就是有跟別人上床』」，引來綠茶失控跑去堵蘿莉塔的嘴，還狂喊不能播，「蘿莉塔妳真誇張！」，愷愷也加碼說私下只要遇到綠茶，對方就會說：「愷愷上次的妹咧？你上次旁邊那個胸部很大」，被眾人直指綠茶果然是「渣男代表」。

(中時電子報)