雲林縣動植物防疫所和北港警分局在北港查獲非法貓犬繁殖場，沒入200多隻貓犬。(雲林縣動植物防疫所提供／許素惠雲林傳真)

雲林縣動植物防疫所和北港警分局在北港查獲非法貓犬繁殖場，全都是名種。(雲林縣動植物防疫所提供／許素惠雲林傳真)

雲林縣動植物防疫所和北港警分局在北港查獲非法貓犬繁殖場，全都是名貴品種。(雲林縣動植物防疫所提供／許素惠雲林傳真)

雲林縣動植物防疫所和北港警分局在北港查獲非法貓犬繁殖場，場內寵物很可愛。(雲林縣動植物防疫所提供／許素惠雲林傳真)

雲林縣動植物防疫所和北港警分局在北港查獲非法貓犬繁殖場，全數沒入，公告後將開放認養。(雲林縣動植物防疫所提供／許素惠雲林傳真)

雲林縣動植物防疫所和北港警分局在北港查獲非法貓犬繁殖場，可愛寵物要提供認養。(雲林縣動植物防疫所提供／許素惠雲林傳真)

雲林縣動植物防疫所會同警方在北港鎮好收里查獲非法寵物繁殖場，起扣來路不明名種犬、貓共計226隻，包括吉娃娃、古代牧羊犬、法鬥、臘腸狗、鬆獅犬、杜賓、羅威那、柴犬、貴賓、摺耳貓等，全是名貴犬貓，公告7天後，全部開放民眾認養。

防疫所人員表示，由於該繁殖場藏身於鄉間的蜿蜒道路鐵皮屋內，平時大門深鎖，且飼有大型兇猛犬隻看守，不易靠近觀察，附近村民只知道該場飼有大量犬貓，於是協請北港分局協助申請搜索票一舉破獲。

現場犬貓經獸醫師檢查結果，多數犬、貓因飼養環境髒亂、惡臭，出現眼睛發炎及脫水現象。目前全數犬、貓已依法沒入，分別由北港、水林、崙背、斗六等四公所清潔隊協助運送，安置於本縣9間代收容動物醫院，將於完成狂犬病疫苗注射、寵物晶片植入及結紮手術後，公告7日後開放民眾認養。

防疫所表示，陳姓業者無法確切清楚交代犬貓來源，提出施打狂犬病疫苗、植入晶片等證明。經防疫所稽查發現，現場犬、貓有吉娃娃、古代牧羊犬、法鬥、臘腸狗、鬆獅犬、杜賓、羅威那、柴犬、貴賓、摺耳貓等名種犬貓，並當場查獲有配種及買賣紀錄，違法事實明確涉及非法經營繁殖及買賣特定寵物（犬、貓）部分，將依動物保護法第25-2條規定，處新台幣10萬以上300萬元以下罰鍰。此外，場內所有犬隻均無法提出施打狂犬病疫苗證明，依動物傳染病防治條例第45條規定，得處新台幣3萬元以上，15萬元以下罰鍰。

雲林縣政府強調，為保護動物及尊重生命，杜絕非法寵物繁殖買賣，將持續推動加強查緝非法寵物繁殖買賣業，以維護動物保護法治精神及消費者權益，並歡迎民眾屆時踴躍認養。

(中時 )