台灣大學政治系教授、台灣中央研究院院士朱雲漢日前受訪時指出，美中貿易衝突好似進入僵局，川普可說是黔驢技窮、騎虎難下，貿易戰負作用已全部體現。中美之間正在經歷一個「不打不相識」的過程，客觀現實還是會引導這兩個國家尋求相互適應，探索和平共處。

朱雲漢日前出席第三屆太和文明論壇期間接受《中評社》專訪時，深入剖析中美貿易戰和中美關係。他指出，中美貿易戰出現了緩和趨勢，這可以用兩句話成語來描述：「黔驢技窮，騎虎難下」。因為他投下那麼多政治資本，甚至撕破臉，他不甘心做出大的退讓，但要繼續升溫加碼，他也不敢，因為這對美國的經濟損傷可能超出他的承受範圍。這顯示中美之間正在經歷一個「不打不相識」的過程。

他指出，現在美國的輿論已開始轉型。川普過去以為連續幾次極限施壓，中國經濟就會垮了或者會臣服，但現在看來完全不現實。美中貿易關係在中國整個經濟比重逐漸下降，所以用這種對付其他貿易夥伴的手段來對付中國沒有效果。

朱雲漢表示，貿易戰的負面作用在美國已經全部體現。例如原來支持川普的農民已出現反彈聲音，這對川普連任構成新的挑戰。另外，川普每次都雷聲大雨點小，比如華為禁令與加征關稅問題上都是。這些現象反映在華爾街的動向上，股價連續調整、美債利率開始倒掛，這等於告訴白宮，如果貿易戰繼續升溫，美國經濟會進入衰退。經濟衰退對川普尋求連任自然是大為不利，何況一旦落選，他可能還要面對司法官司。這些都是客觀事實。

朱雲漢分析稱，中美關係當前面臨四大矛盾：第一層矛盾是美國國內社會分配兩極化更嚴重。全球化帶來的經濟效益和紅利，在美國只落入極少數金字塔頂端的群體，中產階級或勞工階級未能受益。川普卻把問題矛頭指向中國、墨西哥與穆斯林身上，指責這些國家「竊取」美國的工作、財富和技術，把群眾的不滿與社會矛盾首引到這些「替罪羔羊」身上。

第二層矛盾是中國快速而全面地崛起對美國心理上完全不能適應，所以內部會有焦慮。因此美國為維護龍頭地位，動用所有籌碼跟手段來打亂中國崛起的進程。雖然美國這樣做未必有效，但這種衝動是很難避免的，一旦轉化成政治訴求，就會壓倒一切，出現非常不理性的判斷。

第三層矛盾是美國要維護在國際產業分工裡的龍頭位置。由於中國在科技，尤其在產業科技上升速度遠遠超過美國的想像，所以美國警覺到全球產業分工最頂端的地位受到挑戰，所以很自然地會做出防衛動作。

最後一層矛盾則非常深刻，也是很根本的問題，就是美國過去引以為傲的政經文化體制的優越性受到了威脅。但這幾年中國對自身的體制、文化、發展道路的自信不斷上升，受到很多未開發與開發中國家的重視，相反地西方體制出現了各種新問題。美國突然對自己的體制自信出現動搖，它認為中國體制與發展模式，將威脅美國過去引以為傲的體制優越性。

朱雲漢說：「這四重矛盾加在一起，你說中美關係能好嗎？」但儘管有這四重矛盾，客觀事實是中美兩個社會已經被各種盤根錯節的關係捆綁在一起，甚至不是兩國決策者的主觀意識可以扭轉和改變的。

朱雲漢最後指出，中美關係的背後有的更大的背景，比如中美兩國是最大的溫室氣體排放國，在全球暖化問題上必須合作。因此雖然雙方有敵意和戰略上的猜疑、摩擦，短期內被民粹主義的潮流誤導，但最終客觀的現實還是會引導這兩個國家尋求相互適應、探索如何和平共處，並在一些議題上進行合作。

(中時電子報)