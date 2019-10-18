由屁辰、歐吉虎、立勝組成的嘻哈團體「臭屁嬰仔」，苦熬2年終推出首張專輯《暗號》，3人坦言製作專輯心情像洗三溫暖，過程沒這麼順利但也都努力去完成，「每首都是我們掏心掏肺的傑作，希望大家會喜歡」，包新歌〈謝謝你〉是獻給一路支持的粉絲，老闆兼師兄玖壹壹聽完新歌〈I want some more〉後也大力給信心，要臭屁嬰仔「全力去做就對了，其餘的事情不用擔心」。

嘻哈團體「臭屁嬰仔」首張專輯《暗號》翻玩「雙獅地球牌」，象徵專輯嘻哈純度99.9%。（混血兒娛樂提供）

首波同名主打〈暗號〉充滿寓意，歐吉虎表示，「出道2年多，很多人不一定清楚我們要幹嘛，知道我們的聽眾和我們形成一股默契，就像暗號一樣的存在」，單曲封面設計暗藏玄機，團員解說：「如果有看犯罪片或關切新聞就會知道，「雙獅地球牌」產品為99.9%純度的海洛因粉末，因為它質量保證、良好的純度，在全世界獲得極高聲望，3人藉此翻玩標誌，比喻新專輯嘻哈純度極高。

其中歌詞反覆唱著「開著我的Toyota」，歐吉虎說「公司車是Toyota，看到這台車就是準備去賺錢和表演，看似低調的保母車載遍公司所有藝人，是我們生活的一部分」。屁辰回憶18歲那年買人生第一台Toyota，「那台車陪伴我多年，載過無數的兄弟與七辣，陪我上山下海帶我到處玩，是有故事的一台車」。

嘻哈團體「臭屁嬰仔」新歌〈暗號〉中，不斷唱著「開著我的Toyota」，象徵乘載他們滿滿的回憶。（混血兒娛樂提供）

〈暗號〉MV傳達不能以貌取人、壞人不一定有刺青、省吃儉用的人不一定窮，MV中也出現知名手錶品牌，屁辰打趣說：「社會在走勞力士要有，但是我沒有，努力以後手上也要有一支！」立勝也強調「我們有實力不張揚，真正有東西的人，呆站那你都能感受他的光芒」。

(中時 )