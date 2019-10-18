徐國勇找到昔日部隊「海指部」的隊徽，十分開心！（李金生攝）

徐國勇部長自金門縣長楊鎮浯（左）手中拿到活動紀念酒，表示要放在書櫃好好珍藏。（李金生攝）

金門縣府觀光處「2019老兵召集令」強檔活動，10月至今已吸引1600多名戰士回到英雄島，重溫戌守前線的戰地回憶。曾在水頭小艇隊服役的內政部長徐國勇今（17）日舊地重遊，不減當年豪情壯志，他也客串活動代言人，熱情向昔日袍澤喊話：「金門老戰友回來吧！」

徐國勇回憶指出，1978年他服役當預備軍官，當時全台僅有40個海運補給官的編制，除外島金門2和澎湖1人外，其餘都留在台灣本島。抽籤作業時他在前頭先抽中，台下立即一片歡呼聲，因為外島籤被抽走，又少了1支。

徐國勇說，他是台北師專畢業，後來在海指部水頭小艇隊大隊部當補給官，跟他抽中到金門，分發修理中隊補給官的徐昌錦則是新竹師專畢業，退伍後2人都進入司法界。他還對現任最高法院書記官長的徐昌錦喊話，希望他也趕快回來金門走走。

徐國勇帶著感恩心情說道，1979年他在金門服役時，適逢台美斷交，但有金門在前線的保護，台灣非常的安全，他要特別感謝當年的政府、袍澤弟兄和金門同胞們。

徐國勇還特別提到，他對在金門的日子非常懷念，即將登場的金門「翟山坑道音樂節」，鬼斧神工的構工「太棒了！」當年他整天在那裡走來走去，不覺得怎麼樣，如今舊地重遊，卻有著無盡的回憶和感受。

縣府的「老兵召集令」活動，特別贈送重返英雄島的老戰士1瓶限量版活動紀念酒，以及當年所屬部隊的隊徽1枚。徐國勇開心表示，這是一個非常珍貴的回憶和紀念，雖然他不喝酒，家裡也沒有酒櫃，但要將它放在書櫃裡好好珍藏著。

金門縣長楊鎮浯也開心表示，徐部長是「老兵召集令」活動的指標人物，以前大家來到金門當兵，都希望趕快離開去追尋自己的夢想，但現在大家都很想回來，體會那種充滿回憶的感覺，期待在徐部長的登高一呼下，有更多老兵回來英雄島，重返昔日榮耀。

(中時 )