白色T恤容易透色，尤其是當被雨淋到時，透敷感會更明顯，對於女性來說白T透出內衣顏色都會造成尷尬，何況是沒有內衣的時候。一件糗事就發生在這位女網友身上，她健身完突然遇上暴雨襲擊，害沒穿衣的她衣服明顯透出粉色愛心胸貼，騎車在路上好不尷尬，覺得自己一定會被路人誤認為是有暴露狂的癡女。

原PO表示，當時穿這件白T運動遇暴雨，白T瞬間變透明，胸前兩片「粉色愛心胸貼」若隱若現。（摘自PTT-Stupid）

當事人原PO表示，她平時健身都習慣不穿胸罩，緊貼兩片胸貼運動更自在，然而一次運動完，突如其來下起大雨，她碰巧沒帶雨衣，被殺得措手不及。回家路上，大雨瘋狂打在身上，害她白T瞬間變透明，緊貼著身體，胸前兩片「粉色愛心胸貼」若隱若現，頓時覺得非常害羞尷尬，決定「不會再穿這件去運了」。

她將此事分享在PTT笨版，以「絕對被當成癡女了...」為題，引起網友們熱烈迴響，眾多男性網友狂歪樓，甚至把該文章推爆。看完全文的網友瘋狂鬧樓，紛紛表示「沒圖沒真相」。

網友一窩蜂留言，搶看原PO給出傳聞中的粉色胸貼，「一篇文釣出全板的豬哥們…嘖嘖，所以我說那個圖勒？」、「看不懂，有圖我就懂了」、「隔著螢幕都覺得香香der」。沒想到原PO真的因應眾人期待，秀出了當天的粉色愛心胸貼，甚至將白T一邊噴濕，為他們還原展示當時下雨天的悲劇現場。

原PO大方秀出當天的罪魁禍首，粉色愛心胸貼。（摘自PTT-Stupid）

原PO真的因應眾人期待，秀出了當天的粉色愛心胸貼，甚至將白T一邊噴濕，為他們還原展示當時下雨天的悲劇現場。（摘自PTT-Stupid）

網友感嘆「真的解鎖羞恥play了」，並且表示「白T很難不透，建議原PO還是在車上放件雨衣吧」。當事人回應，經過這次尷尬難忘的經驗，下次健身、運動的時候不會再穿白T了，她將改穿黑色上衣，以避免糗事重演。

(中時電子報)