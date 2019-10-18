大政治大爆卦-無色覺醒》穿雲箭屏東出征 小庶民苗栗起義 千軍萬馬萬箭齊發! 14:122019/10/18 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大政治大爆卦-無色覺醒》穿雲箭屏東出征 小庶民苗栗起義 千軍萬馬萬箭齊發! Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜昨日開始他對高雄告假後的第一天行程，來到屏東、小琉球進行「土地傾聽之旅」，所經之處人潮洶湧。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 中天新聞 直播 (中時電子報) #小琉球 #韓國瑜 #屏東 #苗栗 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓國瑜聽到了嗎？來自小琉球鄉民的誠心求援… 10:302019/10/14 政治 影》下鄉行程首站 韓國瑜從屏東重新出發！ 09:592019/10/16 政治 韓小琉球座談：政府沒用腦替人民解決問題 要打屁股 21:102019/10/16 政治 李四川回故鄉小琉球：看我的面子 讓韓當選 22:362019/10/16 政治 韓小琉球出發 韓粉爭相合照 11:562019/10/17 政治 七字見天意！ 騰風宮為韓抽出上籤：凶事脫出見太平 10:042019/10/17 政治 小琉球庶民開講：中天被其他媒體霸凌！ 09:402019/10/17 政治 訪免稅店 記者問「會不會超買」韓國瑜笑而不答 10:312019/10/17 政治 政治熱門新聞 韓國瑜南方起義 旺中最新民調出爐 - 政治 下鄉行程太滿 韓國瑜當面告知莫健取消訪美 - 政治 韓民調首破死亡線 網震撼痛哭 - 政治 看韓國瑜做這事 港媒驚訝：韓流必再起！ - 政治 韓支持度大贏蔡兩倍 網讚真民調！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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