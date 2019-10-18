鳥松區食品工廠疑將廢水排入鳳山圳17日被抓到，環保局採集水樣送驗。（高巿府環保局提供／曹明正高雄傳真）

高雄鳥松食品工廠疑偷排廢水、汙染鳳山溪，高巿府環保局架設縮時攝影機蒐證多時，17日抓到對方將廢汙水直接排至上游鳳山圳，現場採樣發現水溫超標，立即命令停排，將視檢測結果，依《水汙法》最高可罰2000萬。

稽查人員17日沿鳳山溪上游鳳山圳巡查，發現鳥松區的食品工廠疑將未處理的廢汙水直接排至鳳山圳，現場採集水樣送驗並量測水質，雖然PH值和導電度無異常，但水溫41.0℃，超過放流標準10月至翌年4月的35.0℃。

環保局指出，現場量測食品工廠排放的水量為39CMD，已屬《水汙法》列管事業中的食品製造業。食品製造過程中產生的廢水因含大量有機物，經細菌分解後，易消耗水中溶氧，偷排廢水將導致鳳山溪受汙染，水體發黑、發臭。

為遏止事業工廠廢水非法排放鳳山溪，環保局已將鳳山溪中上游畫定為水汙染管制區，預定11月底公告，未來只要有汙染水體行為，不論個人或工廠，均可依《水汙法》最高開罰300萬元，若為列管事業單位，最重將罰2000萬元。

(中時 )