國民黨總統參選人韓國瑜有著一批堅強的韓粉在背後支持，才得以與總統蔡英文對抗；桃園市議員王浩宇在臉書上表示，這批韓粉的行動力強大，投票日那天至少95%的人會出門投票，要綠營當心。

王浩宇表示，儘管蔡英文目前在民調上贏了10%左右，但論行動力，韓粉至少有95%的人會真正出門投票，而綠營的投票率則是大概落在70%左右，所以實際算起來蔡英文並沒有領先多少。

但對於王浩宇的說法，資深媒體人尚毅夫則不以為然，他在政論節目上表示，怎麼可能是95%，「肯定超過100%！」尚毅夫表示，這些民調通通都沒辦法計算到那些隱性選民，以及「海外華僑」，而他們會回來投票嗎？肯定的！

尚毅夫表示到時候投出來的票肯定會超過95%，到100%、120%都是有可能的。不要以為韓國瑜跑美國、李佳芬跑東南亞這些事情沒有意義，到時候顯現出來肯定不得了！

(中時電子報)