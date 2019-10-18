苗栗縣貓裏紅體驗茶坊18日揭牌啟用。（巫靜婷攝）

苗栗縣長徐耀昌視察體驗茶坊的製茶機具。（巫靜婷攝）

苗票市農會推廣地方特色茶，為讓更多對紅茶有興趣的消費者，了解貓裏紅茶，18日於市農會推廣部成立「苗栗縣貓裏紅體驗茶坊」，除了提供民眾學習茶知識及動手製茶的環境外，也能成為製茶技術競賽的場所，另外市農會設計1日輕旅行活動，開放團體預約體驗。

苗栗縣製茶師傅隨著歲月慢慢凋零，恐有斷層疑慮，苗栗市農會推廣貓裏紅茶，為避免茶產業沒落消失，18日舉辦體驗茶坊揭牌啟用儀式，盼充分應用場地，與產銷班員合作，針對學校、社區、機關及所有對製做紅茶有興趣的民眾，開辦製茶及茶藝課程。

苗栗縣貓裏紅體驗茶坊18日揭牌啟用，民眾搶先體驗手工揉捻紅茶。（巫靜婷攝）

苗栗市農會表示，在苗栗縣政府與水保局台中分局支持下，體驗茶坊添購中、小機型紅茶專用揉捻機、紅茶解塊機、中小型甲種烘乾機、箱式遠紅外線焙茶機等各1台，加上笳笠、萎凋架等硬體設備補助，整體場域已建構完備，對製茶有興趣的青農可多加利用。

啟用儀式中，50名民眾搶先體驗手工製作紅茶，完成後可將自己的作品帶回家，市農會另為結合紅茶製作多元產品開發，與家政班將紅茶與米食結合，同步於現場展示創意料理成果，推廣部指出，茶農小旅行、純手感小葉種紅茶DIY，即日起開放預約，詳情請洽037－279502、037－279502葉主任。

家政班將紅茶與米食結合，美食展示色香味俱全。（巫靜婷攝）

(中時 )