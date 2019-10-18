近來外送員事故頻傳，引發各界議論。因應新經濟模式，韓國瑜國政顧問團主張在既有的勞基法外制定「自由工作者權益保障法」，國民黨團今天舉行記者會痛批勞動部怠惰傲慢，要求勞動部協助外送員加入職業工會，並力挺韓國瑜制定新法，確保非典型勞工權益。

國民黨團總召曾銘宗表示，針對新經濟模式與新科技發展對勞動市場影響，勞動部去年11月就完成相關調查報告，建議制定更細緻的勞動法規範是較可行方法，時隔一年後，外送員意外事件頻傳引關注後，勞動部本月14日才啟動外送平台勞檢，但至今未制定完整規範，痛批勞動部消極怠惰。

曾銘宗說，勞動部粗估8萬名外送員執行外送業務，國民黨團總召曾銘宗要求勞動部協助外送員加入職業工會，以爭取合法權益。因應數位化時代與平台經濟到來，黨團力挺韓國瑜訂定「自由工作者權益保護法」主張，確保非典型勞工權益，以利該產業發展，並保障廣大消費者權益。

國民黨團首席副書記長陳宜民指出，2017年5月美國紐約已實施訂立保障自由工作者基本勞工權益的法例，新加坡政府也已成立工作小組，推動多項有益於自由工作者的權益保障，例如與保險業商討合適醫療保險，顯示自由工作者權益保障法制化將是世界潮流。

許毓仁強調，勞動部目前提出《勞基法》、《勞工保險條例》、《職業災害保護法》等修法，都無法因應及保障彈性工時從業人員，也難以規範到網路平台不同樣態的商業模式。他批評，2年前曾提出《數位經濟基本法》，經過一讀後仍躺在立法院未能排入議程審理。因應世界潮流趨勢，國民黨呼應韓國瑜所提出的《自由工作者權益保障法》政策，盼能夠強化42萬彈性工時從業人員的保障。

(中時 )