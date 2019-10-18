新化阿霞阿嬤今年87歲，年幼時因家庭環境困苦沒有讀書的機會，70歲那年某天跟家人聊起讀書夢，家人偷偷在阿霞生日當天幫她報名到松年大學上課，阿嬤非常驚喜，歷經4年學士班、2年碩士班及12年博士班，18年年年拿全勤，老年生活也因此過得更多彩多姿。

阿霞阿嬤說，小時看著鄰居玩伴每天能背著書包去上學，心中非常羨慕，期待有天自己也背著書包上學去。她第一天上課時拿起書本，內心十分激動的流下眼淚，從沒想過，活到70歲，竟然還有機會能上學讀書。

到松年大學上課不僅讓阿霞阿嬤走出在家發呆的單調生活，更結識來自不同家庭的「老同學」，大家互相分享、勉勵，讓身體更健康，心靈更快樂。

台南市府為照顧長輩，提供多項老人褔利，其中為鼓勵長者終身學習，增進長輩身心健康並擴展社會參與，台南市深入37行政區，自辦松柏學院及長青學苑來增進長者高齡學習機會。

台南市社會局指出，台南市開辦56班松柏學苑課程，同時也結合民間47單位辦理172班長青學苑課程，總計有228班提供長者近7000個學習名額，內容含醫療保健、電腦課、韻律操、直笛、手語等，非常多元有趣。

松年大學也提供長輩圓讀書夢的管道，讓長輩有機會穿上學士服、戴博士帽，博士班3年為一級，松年大學就是讓有意願唸書的長輩一直唸，阿霞阿嬤已經是博士班五級，是目前台南市松年大學中級別最高的，學校也打算讓阿嬤一直念下去。

(中時 )