PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

國民黨總統參選人韓國瑜在各家民調皆落後，卻在網紅「桃園孫先生」所做街頭民調一枝獨秀，讓韓粉對其信奉不已。許多人不禁好奇，究竟孫先生是如何做出這麼獨到的民調？網友披露6大秘技，籲所有想賺韓粉「斗內」（donate，贊助）的Youtuber都來試試。

網友在PTT論壇發文，好奇桃園孫先生究竟如何養成「一眼看出你是不是韓粉」的技能？有人直言這其實沒什麼，因為只要透過6大秘技，就能認出一個人是不是韓粉。

回文者指出：

1、絕對不要找年輕人：韓國瑜在20～35這一塊年輕人族群支持度，真的低到你會怕！我之前去幫忙做校園徵才，也因此有被拉入幾個年輕族群！這些族群有包括電玩、登山、單車……裡面韓國瑜基本上就是被當XX來笑，例如會手掌朝上攤手樣、轉動，臉整個歪斜，在那邊嚷發大財、發大財。

2、從講話，盡量別找滿口台語的。盡量找那者講話帶一點激動的。

3、找菜籃族大媽，有奇效。

4、自己身上裝扮，就算不穿國旗裝，也弄一些很容易讓人看得出是韓粉的象徵物：例如帽子、有寫候選人名字的外套。

5、選項一定要放柯文哲！什麼？柯文哲沒要選？？這不用管他！！

6、其實你到孫先生這種很有名氣的「韓粉御用Youtuber」，那就更可以安心了，因為台灣人其實都很給面子、你要的是贊助嘛？我在你面前就說韓國瑜很好很優秀就好，這次是在新竹竹蓮市場做是吧？那個離我家，約十分鐘車程，找一個我有空的時段來，我會告訴你「我全家都投韓！」讓你做足面子的。

(中時電子報)