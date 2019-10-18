「海巡大寶寶」人偶陪小朋友同樂，成為全場焦點。（海巡署中部分署提供／陳淑娥台中傳真）

「小小海巡體驗營」17日首次移師中部地區舉辦，小朋友穿上迷你小橘操服後，馬上化身小小海巡隊長，集英勇帥氣於一身，開心參觀海巡艦艇、水砲驅離演練、海巡救生裝備操作體驗、空勤直升機吊掛、逮捕壞人過程及非洲豬防疫說明，度過一天難得的體驗時光。

海巡署中部分署17日辦理「小小海巡體驗營」，活動首次移師中部地區舉辦，訊息於官方粉絲專頁「海巡中部分署幸福講堂」甫一發布，立即湧入千餘人次留言報名，分署9日抽出25位中獎幸運兒，未中獎家長也紛紛留言希望再加場。

小朋友們第一次穿上迷你小橘操服後，馬上化身小小海巡隊長，集英勇帥氣於一身，陪同的家長拿起相機猛拍；活動安排以講解及互動遊戲方式，讓小朋友逐一親身體驗各項救生裝備使用時機及方式，同時也透過各項活動傳遞海巡署救生救難、科技查緝、豬瘟防疫及廉潔效能訊息。

會場也安排2個可愛「海巡大寶寶」人偶陪小朋友同樂，成為全場焦點，此外，小小海巡隊長們搭上100噸巡防艇擔任艇長、海巡艇水砲驅離、空勤直升機吊掛、快速充氣救生艇操、無人機救生演練，海巡陸、海、空操演一次體驗，是一次難得的經驗。

海巡署中部分署表示，藉由小小海巡體驗營活動，讓平時默默守護藍色國土的海巡形象能深刻在未來主人翁心中，也讓社會大眾更加肯定海巡任務性質及工作辛勞；此外，也藉此教導正確海洋保育與水域安全知識，保育及廉政觀念向下扎根，讓孩童在快樂的學習中成長。

(中時 )