扁實檸檬外表粗糙，不仔細看容易與金桔搞混。（農委會提供）

扁實檸檬可入菜，製成加工食品也很適合。（農委會提供）

農委會近年來積極推動檳榔廢園轉作，今年又推出「扁實檸檬」成為檳榔廢園轉作的新綠金，並鼓勵屏東農民栽種，一起發大財。

農糧署表示，扁實檸檬又稱山桔仔、椪橘、扁平橘、台灣香檬，原生在台灣東部山區和日本沖繩，由於過去台灣沒有發現其有食用價值，但經日本研究發現，扁實檸檬富含川陳皮素（Nobiletin）、橘皮素（Tangeretin）等營養價值，2008年起才在台灣興起種植風氣，並開始外銷日本，2016更進一步拓展出大陸市場。

由於扁食檸檬外觀與金桔相似，過去常常讓人分不清，農委會指出，其實還是可以從外觀分辨兩種作物的差異，例如扁實檸檬較金桔稍大，外皮較金桔粗糙，還有細小凸起微粒；味道上扁實檸檬則帶有濃郁香味以及嗆鼻酸味，金桔則顯清淡。

此外，扁實檸檬具外銷市場，契作收入還可讓農民發大財，根據農委會資料指出，目前扁實檸檬每公斤契作價格約為50元，若以每顆樹年產量約在50公斤、每公頃約可種植500顆樹來算，每公頃年收至少可達百萬。一名屏東內埔客家村的鍾姓農民也證實，過去種檳榔收入真的很差，但自從轉作扁實檸檬後，每分地至少有4萬元的收入，跟過去比差很多。

農糧署今年推動檳榔廢園轉作，申請期間自108年1月1日至108年12月31日止，廢園每公頃補助15萬元，轉作作物包括油茶、油柑、綠竹筍、茶、芒果、新興柑桔(柳橙、文旦柚、椪柑、桶柑、茂谷柑、海梨柑除外)、牛樟及番石榴；羅漢松、檸檬、酪梨、板栗及臺灣香檬，每公頃補助5萬元種苗費。

(中時 )