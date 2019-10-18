基隆市第二警分局今為和一所等3派出所新任長舉行布達典禮。（警方提供／許家寧基隆傳真）

基隆市警局二分局今為新任和一路、安瀾橋、深澳坑派出所長派舉行布達交接典禮，其中和一路所長蔡皓宇，努力苦讀追上警察父親的腳步，去年警大畢業後堅持返鄉服務，優異表現獲警局肯定，將肩負和平島治安、為民服務的重任託付給他。

新任所長蔡皓宇是道地基隆囝仔，從小受父親影響，立志從警，就讀國立基隆高中時期就曾毛遂自薦擔任班長，熱心服務同學，2015年返鄉服務擔任深澳坑派出所警員，心思細膩，處事明快果決，從警後勤業務繁重，仍勤學不輟，考取警察大學二技班。

蔡去年自警大83期畢業後，先分發刑事警察大隊偵查員，今年7月再調派八斗子分駐所巡官兼副所長，期間襄助所長認真負責，這次陞職人員及巡官統調出缺派補，34歲的蔡皓宇以平日優異的表現，迅速出任和一路派出所長。

同為蔡皓宇警大83期同梯同學的黃建中，去年分發至二分局，曾短暫代理深澳坑派出所長，本次改派任安瀾橋所長。另外深澳坑派出代理所長傅培堯，表現良好，這次獲得真除，與現正濱派出所長的弟弟傅培維為二分局內的兄弟檔，傳為警界佳話。

分局長高德昌表示，「警力有限，民力無窮」，期勉3位新所長就任後，能夠發揮所長、接地氣，與地方民意相結合，齊心努力為基隆市的治安及交通挹注新能量，為市民打造更安全、更安心的生活環境，也希望市民給予警方更多的支持與鼓勵。

(中時 )