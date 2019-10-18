大雅青農試賣3個月，普獲消費者好評，將升級常設市集，每月雙周六開賣。（大雅區農會提供／王文吉台中傳真）

為鼓勵青年留農，台中市大雅區農會集合45歲以下青農成立台中市青農聯誼會大雅區分會，並無償提供農會前廣場，推出青農市集。經3個月試賣，普獲消費者好評，擇定每月雙周六上午常設，計有16個青農進駐，19日上午將舉行開幕式，宣布正式開賣。

大雅青農市集以大雅區青農聯誼會的青農為主，邀請台中市其他區的青農共同經營。雙周星期六早上7點至12點開賣，提供有3章1Q標章的可溯源、無農藥殘留的蔬果與農產品，以及手作品等，讓消費者安心採購。

總幹事林國永表示，青農市集不只讓消費者有機會認識生產者與食物來源，更能縮短農產品產地到餐桌的距離，未來也將成立臉書粉絲團，公布每月參展青農品項及食農教育的市集親子活動，建構一處和諧、溫馨的通路。

大雅青農試賣3個月，普獲消費者好評，將升級常設市集，每月雙周六開賣。（大雅區農會提供／王文吉台中傳真）

16個青農攤位包括蔡永春「瓜瓜樂蔬果園」，陳棋託的香米、手工餅乾、辣椒醬，林椿淞「采蜂林蜂業」，陳政毅「海線斑馬」，陳志煌的地瓜、山藥，蔡紫綺「裕富群乳羊牧場」，林佳宏「林榮宗生態有機農場」，林瑞玲「麗景園藝」的多肉植物。

大雅青農市集提供有3章1Q標章的可溯源、無農藥殘留的蔬果。（大雅區農會提供／王文吉台中傳真）

張閔翔「食地築田」，王志偉「蜂事38」，廖浩昇「渥葉農場」，蔡建成「大雅鬍鬚伯紅薏仁」，洪聖淵的小麥餅乾、蕎麥餅乾、大豆，張永峯「大雅咖啡紅了」，劉啟葦「森沐農場」、陳靖沛「檸檬快遞」等。

(中時 )