曹國日前辭去南韓法務部長職位，拖累總統文在寅的施政支持率，根據韓國蓋洛普最新民調顯示，文在寅施政支持率首次跌破40%，為39%。

南韓聯合新聞通訊社指出，韓國蓋洛普15日至17日針對南韓全國1004名成年人進行民意調查，文在寅施政支持率首次跌破40%，為39%。負面評價較前一週增加2個百分點，達到53%。

按年齡層來看，40歲-49歲和20歲-29歲受訪者給予肯定評價的占比最高，分別為55%和41%。30歲-39歲（46%）、50歲-59歲（35%）和60歲以上（24%）排在其後。

給予好評的理由主要包括檢察改革和外交政策等，負評理由有經濟民生工作落實不到位和人事問題等。

韓國蓋洛普分析，曹國辭職讓原本期待由其主導檢察改革的民眾和部分中間派感到失望，或致文在寅支持率有所下滑。

從各政黨來看，執政黨共同民主黨支持率為36%，最大在野黨自由韓國黨27%，正未來黨7%，正義黨6%，民主和平黨1%。

(中央社)