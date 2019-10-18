曹國日前辭去南韓法務部長職位，拖累總統文在寅的施政支持率，根據韓國蓋洛普最新民調顯示，文在寅施政支持率首次跌破40%，為39%。
南韓聯合新聞通訊社指出，韓國蓋洛普15日至17日針對南韓全國1004名成年人進行民意調查，文在寅施政支持率首次跌破40%，為39%。負面評價較前一週增加2個百分點，達到53%。
按年齡層來看，40歲-49歲和20歲-29歲受訪者給予肯定評價的占比最高，分別為55%和41%。30歲-39歲（46%）、50歲-59歲（35%）和60歲以上（24%）排在其後。
給予好評的理由主要包括檢察改革和外交政策等，負評理由有經濟民生工作落實不到位和人事問題等。
韓國蓋洛普分析，曹國辭職讓原本期待由其主導檢察改革的民眾和部分中間派感到失望，或致文在寅支持率有所下滑。
從各政黨來看，執政黨共同民主黨支持率為36%，最大在野黨自由韓國黨27%，正未來黨7%，正義黨6%，民主和平黨1%。
(中央社)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。