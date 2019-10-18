台中大甲警分局破獲多項矚目案件，大台中警察之友會大甲辦事處頒發破案獎勵金。（清水警分局提供／陳淑娥台中傳真）

台中大甲警分局近期破獲多項矚目案件，大台中警察之友會大甲辦事處特於分局聯合勤教時間，頒發破案獎勵金，為平日維護社會治安警察同仁加油打氣，並感恩他們對社會治安無條件犧牲付出，讓與會員警感受到滿滿幸福。

大甲警友辦事處於平時即頒發各類破案獎勵金，勉勵同仁並全力支持協助分局設備經費，增加員警勤務安全裝備，改善辦公環境等，做為警察同仁有力的後盾。

本月10日一名泰籍嫌疑人涉強盜同居人所有金錢後逃逸，並意圖潛逃出境，經員警火速追緝，於當日中午在台中國際機場將嫌疑人緝捕到案。針對這些社會矚目案件，警友辦事處主任邱平然特地到分局致贈破案獎金，提升員警士氣。

邱平然對同仁積極尋獲緊急協尋民眾事蹟也感到非常敬佩，如同佛教所說「救人一命，勝造七級浮屠」，尤其這些案件中民眾已命在旦夕，但同仁仍奮勇將他們從危險中拉起，邱平然特地指示頒發上述慰勉金，感謝同仁的付出。

邱平然指出，大甲分局轄區交通、治安在分局長許明耀帶領下有顯著改善，由於轄區治安穩定，讓民眾安心居住有保障，身為大甲一份子，感到與有榮焉；他說，只要同仁有需求，將義無反顧全力支持，期許波麗士們持續保持治安穩定、交通順暢，各項評比再接再厲交出更亮麗成績單。

大甲分局長許明耀表示，感謝大甲警友辦事處加油打氣，警察勤務原本就相當繁重，但同仁並未因此而鬆懈，防制犯罪於機先，甚至偵破多起重大案件，非常感謝辦事處體恤員警為治安打拼的辛勞，全力支持警察工作，成為大家的好伙伴，亦期勉同仁都能克盡職守，戮力維護轄區治安，讓民眾有安全、無虞的感受。

(中時 )