國民黨總統參選人韓國瑜宣稱當選後將檢討一例一休，對於外界的疑慮，韓國瑜的國政顧問團總召張善政今日補充說明，強調原則上仍將維持周休二日，每天8小時和每周40小時的正常工時上限以及七天至少休一天的規範也都不會改變， 調整的目的在於給予各行各業適度的彈性並建立協商機制。

張善政指出，一例一休如今最大問題是缺乏彈性，有彈性的周休二日會比沒有彈性的一例一休更好，可以塑造勞資雙贏，未來在正常工時不變的大原則下，給予勞資雙方對話的機會，讓每個行業對於工時有協商機制，此外行政院要設立勞資政的三方委員會，將來新版會取得勞資政共識。另外如今企業內有勞資會議，但勞資會議位階和法律約束力卻不明，將來應該要有勞資會議法，談出的內容要有拘束力。

張善政表示，未來修法內容跟現在一例一休最不同的就是把彈性放給各企業，將來大原則周休二日，每天8小時和每周周40小時的正常工時上限以及七天至少休一天的規範也都不會改變，所以只會比一例一休好不會更差，對勞工休假保障不會比以前差。以前蔡英文說勞工是她心裡最軟的一塊，這幾年執政大家可以看到勞工只是她在騙選票的一塊。

另外針對高鐵南延問題，張善政質疑如今民進黨政府提出的地點不好，而班次一小時一班，還不如將捷運從左營南延到屏東，十分鐘就可以到達，反而更方便。就好像高鐵到了台北，要去淡水或中永和都是搭捷運，有人要吵高鐵要拉到中永和或淡水嗎？他表示雖然國政顧問團對於高鐵南延已有初步修改方案，但因為民進黨政府刻意選擇性提供資料，因此國政團不會在選前端出，而會在韓國瑜當選拿到完整資料後，再正式提出最好的方案。

(中時 )