美國職籃NBA休士頓火箭隊總管莫雷（Daryl Morey）日前表態支持香港反送中示威，引發中美輿論風波。曾表態支持莫雷的NBA總裁席佛（Adam Silver）17日指出，中國政府曾經要求NBA解雇莫雷，但被席佛拒絕。

香港經濟日報18日報導，席佛表示，「我們被中國政府、我們應對的各方、各企業等，要求把莫雷炒掉。我們說這不可能發生，我們甚至不會依紀律處分莫雷」。

席佛強調，「我們是美國企業，NBA價值是美國價值，去到哪裡都會跟隨著我們，言論自由就是這些價值之一。」

席佛坦言，莫雷事件讓NBA遭受巨大的經濟損失，但NBA願意承擔，「我們對談的同時，中國還沒有恢復轉播我們的球賽，我們將靜觀其變」。

稍早前，NBA曾發聲明指出，對莫雷推文「嚴重傷害中國球迷感情」表達遺憾。這份聲明被解讀為NBA為利益而向中國政府低頭，引發美國政界與輿論撻伐。

被問及NBA立場究竟為何，席佛解釋，「遺憾」是指令中國的球迷不愉快一事，而非對莫雷的言論或者中國政府。席佛表示，「我認為我們堅守原則，沒有向中方卑躬屈膝」。

(工商 )