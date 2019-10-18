假日農夫體驗費工的採收工作，芋頭從田間挖起後，必須去除芋梗、芋葉。（台中市農會提供／王文吉台中傳真）

台中市農會號召假日農夫協助果農採收甜柿。（台中市農會提供／王文吉台中傳真）

假日農夫協助完成甜柿選別分級及包裝等工作。（台中市農會提供／王文吉台中傳真）

為解決農業缺工問題，台中市農會11月、12月推出2梯次「假日農夫、農樂共享」活動，預計招收200位假日農夫，協助果農及芋農採收。市農會表示，時值椪柑、甜柿及芋頭採收期，因工人難僱，假日農夫可協助採收3公噸橘、柿及2公噸芋頭，並進行初級處理與包裝分級。

46歲蔡陞樺在和平區南勢里栽種7公頃椪柑及甜柿，100位假日農夫將入園協助採果，預計分擔6分地的採收工作。48歲紀文雄在大甲輪作水稻及芋頭，他說，採收芋頭要先斷根，才能整顆挖起，接著去除芋梗、芋葉等，非常費工，期待100位幫手協助，應可採收2000公斤左右。

市農會總幹事林育葦表示，2梯次「假日農夫、農樂共享」活動，分別為11月23日和平區的椪柑及甜柿採果，12月7日大甲區採收芋頭，透過深度農業體驗行程，讓民眾有機會當假日農夫。報名費每人200元，含遊覽車接送、美食饗宴、保險及農業體驗等，每梯次限100人。

為鼓勵青年留農，大雅區農會號召45歲以下青農成立台中市青農聯誼會大雅區分會，並無償提供農會前廣場，推出青農市集，讓消費者面對面認識生產者選購。青農市集經3個月試賣，大獲好評，擇定雙周六上午常設性舉辦，計有16位青農進駐，19日將宣布正式開賣。

(中時 )