韓國藝人雪莉身亡後，官方所開立的死亡報告書外流，不但造成韓國媒體將其公布，目前在全球網站上也都可搜尋的到，引起韓國全民公憤，不但報導媒體遭到圍剿，雪莉住處轄區的京畿道消防署更成為韓國全國上下責難的對象，根據《中時電子報》獨家消息來源，原來死亡報告書竟然被消防官員偷偷拍下後外流，目前已經有一人自首，另一人經調查後承認，2人同時都遭到撤除職務。

經不住輿論壓力，京畿道消防署2位官員已經向警方自首是他們所為。《中時電子報》獲得京畿道消防災難本部消息，目前已有兩位消防官員涉嫌洩漏雪莉的資料。

據調查，這兩位官員中的其中一位，疑似看到報告書後，將其拍下，又傳給另外一位同事觀看，但是到底是誰將報告外流，目前京畿道消防署尚未對外說明，但目前已將兩人撤除職務，並繼續追查其他涉案官員。

根據《中時電子報》獨家消息，外流的報告書照片總共有兩張，一張是報告書完整照片，一張是報告書折起來後，遭到打開的狀態，還可明顯看到折痕。因此消防署就判斷應該是承辦官員沒保管好文件，而遭到外人偷拍。

25歲韓國女星雪莉於本月14日下午在家中輕生身亡，不久網上流出消防局接獲通報赴雪莉家搶救的完整時間點紀錄。經過調查後確認是內部員工透過手機軟體外流，隨後被轉貼到網上討論區引發熱傳。對此，京畿道消防署曾在本月17日召開記者會，向全國民眾與雪莉家屬鞠躬致歉，並承認疏失。

(中時電子報)