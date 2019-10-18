弘光科大食科系助理教授楊智偉(右)與木村屋顧問森谷立男(左)合影。（弘光科大提供／陳淑娥台中傳真）

木村屋社長木村光伯(右)頒發首張證書給弘光科大食科系助理教授楊智偉(左)。（弘光科大提供／陳淑娥台中傳真）

弘光科技大學食品科技系助理教授楊智偉赴日「踩線」，親自前往東京知名木村屋總本店實習進修，輪流在5個單位作業，從酒種紅豆麵包製作到包裝部門操作一輪，再把經驗帶回學校與學生分享，這是木村屋首次對海外人士開放工廠實習，同時頒發首張實習證書。

楊智偉指出，木村屋名氣很大，工廠從未對外開放，今年初該店執行董事、課長、東京廠長到校參訪交流，雙方互動良好，因此破例讓他前往製作很多限定商品的東京工廠參訪實習。

楊智偉表示，赴日到木村屋東京工廠總共10天，分別在紅豆酒種部門、裹油類部門、日式菓子部門、 吐司部門、包裝部門、烤焙部門輪流作業，熟悉每一個部門的運作，為了到工廠實習，每天必須要清晨4時50分出門，走路20分鐘，換兩班電車到豐洲站，接著搭公車前往銀座的木村屋東京廠。

「木村屋作業很嚴謹、機密，工廠內部不允許帶手機拍照。」楊智偉說，擔心操作每一個步驟有遺漏，又要了解更多細節，一開始帶手機進入工廠想要拍照記錄卻被禁止，廠內很多設備從來沒看過，因此，他改拿紙筆詳細記錄。

楊智偉告訴系上學生說，踏入工廠第一步第一時間，便感受到木村屋的精神，必須穿著作業服，全身包到剩下眼睛，連帽子就有兩層，深怕毛髮掉下來弄髒產品，每一個小時都有員工拿著膠帶，到每個員工身上沾黏清潔毛髮，不允許有任何一絲差錯，非常注重衛生，相當嚴謹。

楊智偉表示，木村屋分工很細，每個員工各司其職，紅豆酒種部門的師傅，每3秒便包了一個紅豆麵包，技巧熟練，速度超快，他鼓勵學生踏出台灣的舒適圈前往實習，學習日本的職人精神及對工作環境與自我的高度衛生要求，讓自己成長。

目前木村屋初步同意，給實習學生每個月基本工資，期望這學期便能派學生前往實習，拓展海外視野。

(中時 )